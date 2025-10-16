В Хорватии был сыгран самый возрастной теннисный матч в истории

В Хорватии был сыгран самый возрастной теннисный матч в истории В Хорватии теннисисты Янг и Линд сыграли самый возрастной матч в истории

Австралиец Генри Янг и американец Артур Линд установили возрастной рекорд участников международного теннисного матча, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тенниса (ITF). Встреча состоялась на турнире в Хорватии в категории 90+.

Участникам матча в сумме было 199 лет: Линду — 97 лет, а Янгу — 102. Встреча завершилась в пользу теннисиста из Америки — 6:1, 6:2.

