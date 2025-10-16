Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:58

В Хорватии был сыгран самый возрастной теннисный матч в истории

В Хорватии теннисисты Янг и Линд сыграли самый возрастной матч в истории

Австралиец Генри Янг и американец Артур Линд установили возрастной рекорд участников международного теннисного матча, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тенниса (ITF). Встреча состоялась на турнире в Хорватии в категории 90+.

Участникам матча в сумме было 199 лет: Линду — 97 лет, а Янгу — 102. Встреча завершилась в пользу теннисиста из Америки — 6:1, 6:2.

Ранее сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» включил песню «Россия — большая, великая» перед матчем Евролиги с литовским «Жальгирисом». Этим летом автор композиции Павлина Радованович сняла ролик в Москве при поддержке Минкультуры РФ и Русского дома в Белграде.

До этого глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев назвал бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха ничтожеством. Он добавил, что для возвращения россиян на международную арену главное — не бояться, как это сделали в IBA, а также отметил, что решение об участии в Олимпиаде-2028 могут принять Владимир Путин и Дональд Трамп.

