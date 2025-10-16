Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 19:30

Захарова одним словом описала отстранение спортсменов из-за нации

Захарова назвала изуверством отстранение спортсменов от соревнований из-за нации

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Отстранение спортсменов от международных соревнований из-за нации является изуверством, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, прежде всего спортивная аудитория должна выступить против таких решений.

Это не устраивает людей в первую очередь, этому должен наступить какой-то конец. Это изуверство, которое не имеет права на существование, — сказала Захарова.

Захарова добавила, что теперь о дискриминации в спорте заговорили на мировом уровне. По ее мнению, другие страны, кроме России, также подвергаются необоснованным отстранениям.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) впервые признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований. Суд счел санкции нарушающими принципы политического нейтралитета и недискриминации.

До этого двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что недопуск сборной России по хоккею до Олимпиады-2026 является большим разочарованием. По его словам, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф «бежит впереди паровоза», решая такие вещи.

Мария Захарова
спорт
дискриминация
нацизм
