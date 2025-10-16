Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:52

Лавров выступил за ближневосточное урегулирование на принципе двух стран

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: kremlin.ru

Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке необходимо как можно скорее возобновить, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Марокко Насером Буритой министр иностранных дел России Сергей Лавров, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. Причем данный процесс должен основываться на принципе двух государств, подчеркнул дипломат.

Очень важно как можно скорее возобновить политический процесс ближневосточного регулирования на основе решений Организации Объединенных Наций, которые предусматривают создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, — убежден Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва окажет всю необходимую помощь палестинскому народу. Он также напомнил, что РФ с самого начала трагических событий на Ближнем Востоке прикладывала усилия для внесения вклада в оказание гуманитарной поддержки.

До этого спецпосланник президента Палестины Мухаммед Штайе назвал Россию значимым участником ближневосточных процессов. Он отметил заинтересованность Москвы в установлении мира в регионе.

