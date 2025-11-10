Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 20:33

У толкнувшей девочку на рельсы в метро пенсионерки нашли необычный диагноз

РЕН ТВ: толкнувшая на рельсы в метро девочку женщина имеет манию преследования

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионерка, столкнувшая девочку на пути в московском метро, ранее проходила лечение в психиатрической больнице с диагнозом «мания преследования», сообщает телеканал РЕН ТВ. Суд принял решение заключить женщину под стражу на два месяца.

По информации корреспондента из зала суда, обвиняемая прибыла в Москву примерно месяц назад и проживала в гостинице. Цель своего пребывания в столице пожилая женщина отказывается разглашать.

Ранее пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве сообщила об инциденте с пожилой женщиной, которая столкнула школьницу на железнодорожные пути метрополитена. Происшествие случилось на станции «Таганская», где возникший между пенсионеркой и ученицей седьмого класса конфликт привел к падению ребенка в межрельсовую зону.

Позже столичная прокуратура сообщила, что женщина не признала вину. Несмотря на предъявление официального обвинения, в процессе допроса она отказалась давать признательные показания.

метро
Москва
подростки
пенсионерки
рельсы
