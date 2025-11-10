Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 20:37

Сочные свиные ребрышки в духовке с маринадом из двух простых ингредиентов

Как приготовить свиные ребрышки в духовке в фольге: маринад из двух простых ингредиентов Как приготовить свиные ребрышки в духовке в фольге: маринад из двух простых ингредиентов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для того чтобы получить сочные и ароматные свиные ребрышки, вовсе не обязательно готовить сложный маринад. Достаточно использовать два ингредиента, которые есть в любом холодильнике. Делимся рецептом.

Ингредиенты:

  • свиные ребрышки — 1 кг;
  • соль — 1 ч. л.;
  • жгучая горчица — 2–3 ст. л.

Соль смешать с горчицей и обмазать составом равномерно ребрышки со всех сторон. Держать в плотном пакете пару часов при комнатной температуре, а затем запечь в духовке в фольге до готовности. Незадолго до окончания приготовления срезать верхний слой фольги, чтобы мясо подрумянилось.

При желании в маринад можно добавить пропущенный через пресс свежий чеснок и молотый черный перец. А подавать мясо можно вместе с соусом из томатной пасты и измельченной свежей зелени.

Ранее мы поделились рецептом простейшего татарского салата.

кулинария
маринады
ребра
рецепты
свинина
Екатерина Метелева
Е. Метелева
