Сочные свиные ребрышки в духовке с маринадом из двух простых ингредиентов

Для того чтобы получить сочные и ароматные свиные ребрышки, вовсе не обязательно готовить сложный маринад. Достаточно использовать два ингредиента, которые есть в любом холодильнике. Делимся рецептом.

Ингредиенты:

свиные ребрышки — 1 кг;

соль — 1 ч. л.;

жгучая горчица — 2–3 ст. л.

Соль смешать с горчицей и обмазать составом равномерно ребрышки со всех сторон. Держать в плотном пакете пару часов при комнатной температуре, а затем запечь в духовке в фольге до готовности. Незадолго до окончания приготовления срезать верхний слой фольги, чтобы мясо подрумянилось.

При желании в маринад можно добавить пропущенный через пресс свежий чеснок и молотый черный перец. А подавать мясо можно вместе с соусом из томатной пасты и измельченной свежей зелени.

