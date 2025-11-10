Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 09:10

Готовлю на Новый год и по будням татарский салат. Первым исчезает со стола!

Простой и вкусный татарский салат: рецепт Простой и вкусный татарский салат: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат выделяется на праздничном столе благодаря ярким краскам, контрасту текстур и легкой пикантности. Можно подавать в секциях, а можно все перемешать — будет вкусно и так, и так.

Для основы возьмите примерно 400 г варено-копченого мяса (говядины, свинины или курицы) и нарежьте тонкой соломкой. Добавьте к нему 200 г корейской моркови и столько же корейской свеклы — они дадут пикантность. Вмешайте 400 г тонко нашинкованной свежей капусты, она добавит хруста и баланса. Для акцента всыпьте одну пачку картофельной соломки — можно покупную, но домашняя держит форму дольше.

Салат собирают порционно: выкладывайте ингредиенты секциями на большое блюдо, в центр поставьте соус с 4 ст. л. майонеза и украсьте рубленой петрушкой. Перед подачей перемешайте и сразу подавайте — картофельная соломка через 15–30 минут теряет хруст, поэтому тянуть не стоит. Такой способ позволяет гостям насладиться и красотой, и свежестью. Менажница тоже отлично подходит для подачи — смотрится эффектно.

  • Совет: если готовите заранее, смешайте все, кроме картофеля — добавьте его перед столом.

  • Факт: менажница красиво подчеркивает подачу и подходит для разделения ингредиентов без смешивания.

рецепты
рецепт
простые рецепты
быстрые рецепты
кулинария
кухня
салаты
татарские рецепты
Татарстан
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
