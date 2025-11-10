Готовлю на Новый год и по будням татарский салат. Первым исчезает со стола!

Этот салат выделяется на праздничном столе благодаря ярким краскам, контрасту текстур и легкой пикантности. Можно подавать в секциях, а можно все перемешать — будет вкусно и так, и так.

Для основы возьмите примерно 400 г варено-копченого мяса (говядины, свинины или курицы) и нарежьте тонкой соломкой. Добавьте к нему 200 г корейской моркови и столько же корейской свеклы — они дадут пикантность. Вмешайте 400 г тонко нашинкованной свежей капусты, она добавит хруста и баланса. Для акцента всыпьте одну пачку картофельной соломки — можно покупную, но домашняя держит форму дольше.

Салат собирают порционно: выкладывайте ингредиенты секциями на большое блюдо, в центр поставьте соус с 4 ст. л. майонеза и украсьте рубленой петрушкой. Перед подачей перемешайте и сразу подавайте — картофельная соломка через 15–30 минут теряет хруст, поэтому тянуть не стоит. Такой способ позволяет гостям насладиться и красотой, и свежестью. Менажница тоже отлично подходит для подачи — смотрится эффектно.

Совет: если готовите заранее, смешайте все, кроме картофеля — добавьте его перед столом.

Факт: менажница красиво подчеркивает подачу и подходит для разделения ингредиентов без смешивания.

