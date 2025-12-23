Звезда новогоднего стола: немецкий «Черный лес». Не тортик, а сочная сага из шоколада, вишни и взбитых сливок

Этот торт — настоящая легенда, способная превратить любой праздник в волшебство. Его темный, влажный шоколадный бисквит, пропитанный вишневым сиропом с намеком на киршвассер, слои взбитых сливок и кисло-сладкие ягоды создают невероятную гармонию вкусов. Это не просто десерт, а целая история, где каждый элемент — от нежной текстуры до горьковатой шоколадной стружки — играет свою важную роль.

Для шоколадных коржей вам понадобится: 6 яиц, 180 г сахара, 100 г муки, 50 г какао-порошка, 1 ч. л. разрыхлителя. Для прослойки: 800 г замороженной или консервированной вишни (без сиропа), 100 г сахара, 2 ст. л. крахмала, 1-2 ст. л. киршвассера (вишневой настойки). Для крема: 800 мл жирных сливок (33%), 100 г сахарной пудры, ванильный экстракт. Для украшения: тертый шоколад и целые вишни. Яйца взбейте с сахаром до пышности, аккуратно введите просеянные сухие ингредиенты. Выпеките два коржа в форме 22 см при 180 °C 25–30 минут, остудите и разрежьте каждый пополам. Вишню с сахаром доведите до кипения, добавьте разведенный в воде крахмал, поварите до загустения, остудите и добавьте киршвассер. Сливки взбейте с сахарной пудрой и ванилином до устойчивых пиков. Сборка: корж → немного крема по краям как барьер → вишневая начинка → крем. Повторите слои. Готовый торт покройте кремом полностью и украсьте шоколадной стружкой и вишнями. Дайте настояться в холодильнике не менее 8 часов.

