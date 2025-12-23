Волшебство в простом: украинский «Киевский торт». Не безе, а хрустящие ореховые коржи с нежнейшим кремом

Этот торт — легенда советской и украинской кондитерской традиции, где внешняя простота скрывает ювелирную технику. Его основа — не просто безе, а воздушно-ореховые коржи, обретающие неповторимую хрустящую текстуру после долгой сушки в духовке. Они, словно слои хрупкого пралине, соединяются бархатистым масляно-заварным кремом, а сверху торт укрывается гладкой шоколадной глазурью, создавая безупречный контраст.

Для ореховых коржей вам понадобится: 6 яичных белков, 180 г сахарной пудры, 100 г измельченных ядер фундука или грецких орехов, 1 ст. ложка муки. Для заварного крема: 200 г сливочного масла, 1 яйцо, 100 г сахара, 100 мл молока, ванилин. Для глазури: 100 г темного шоколада, 30 г сливочного масла. Белки взбейте со щепоткой соли в устойчивую пену, постепенно добавляя сахарную пудру, до плотных пиков. Осторожно вмешайте муку и орехи. Разделите массу на 2-3 части, выложите на пергамент в виде одинаковых кругов. Выпекайте при 120 °C около 2 часов, затем остудите в выключенной духовке. Для крема взбейте размягченное масло. В кастрюле смешайте яйцо, сахар, молоко и ванилин, варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Охладите заварную основу до комнатной температуры, затем взбивайте, постепенно добавляя масло, до пышности. Смажьте кремом коржи, соберите торт. Для глазури растопите шоколад с маслом на водяной бане, остудите до чуть теплого состояния и равномерно покройте торт. Дайте ему настояться в холодильнике не менее 8 часов для пропитки.

