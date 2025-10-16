Трамп позвонил Путину впервые за почти два месяца

Трамп позвонил Путину впервые за почти два месяца Телефонный разговор Путина и Трампа 16 октября стал первым за 59 дней

Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал первым контактом между лидерами за 59 дней. Беседа, состоявшаяся 16 октября, стала восьмым разговором президентов с начала 2025 года.

Предыдущий контакт между ними состоялся в ночь на 19 августа. Первый после возвращения Трампа на пост президента разговор прошел 12 февраля, прервав трехлетнюю паузу в контактах на высшем уровне. Основными темами большинства бесед лидеров являются восстановление двусторонних отношений и ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил проведение телефонного разговора между президентами России и США. Журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил в своем Telegram-канале, что беседа глав государств проходит в настоящий момент.

До этого Трамп также подтвердил проведение телефонного разговора, отметив, что беседа будет длительной. Он пообещал проинформировать общественность о содержании переговоров после их завершения. Как сообщают журналисты, основной темой станет урегулирование украинского конфликта.