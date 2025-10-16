Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 19:29

Шадаев заявил о возможных жестких мерах против Apple

Минцифры поддержало жесткие меры в отношении Apple из-за поисковиков

Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Министерство цифрового развития России поддерживает требование ФАС к корпорации Apple, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. В случае невыполнения предписания антимонопольной службы министерство допускает применение жестких мер к американской компании, передает ТАСС.

Требование касается обязательной реализации на устройствах с iOS функции выбора поисковых систем по умолчанию. Шадаев подчеркнул, что корпорация Google уже выполнила аналогичное предписание российских властей.

Минцифры поддерживает позицию ФАС по безусловному исполнению Apple требования по «окну выбора» (поисковых систем — NEWS.ru). И считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], необходимо вводить жесткую ответственность, — сказал Шадаев.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России направила американской корпорации Apple официальное требование обеспечить предустановку отечественной поисковой системы. Она должна появиться по умолчанию на всех устройствах, которые продаются на территории страны. Ответ следует предоставить до 31 октября 2025 года.

Россия
Минцифры
Максут Шадаев
Apple
