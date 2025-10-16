Стало известно, зачем силовики пришли в администрацию Калининграда В ходе обыска в администрации Калининграда была изъята документация

В ходе обыска в здании администрации Калининграда была изъята различная документация, сообщает со ссылкой на источники РИА Новости. На данный момент задержания каких-либо лиц не производились.

Во время обыска в администрации Калининграда изъята документация, пока никто не задержан, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали обыски в здании администрации Калининграда. В помещениях работали сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. Конкретные причины и детали проводимых мероприятий изначально не раскрывались.

До этого источники сообщали о визите силовиков в головной офис компании «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге. Оперативные мероприятия планировались одновременно в трех городах. На месте работали сотрудники Следственного комитета Российской Федерации. Правоохранители прибыли в офис за час до начала судебного заседания по иску Генеральной прокуратуры о национализации активов миллиардеров Алексея Боброва и Артема Бикова, связанных с «Облкоммунэнерго».