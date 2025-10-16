Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 19:26

Стало известно, зачем силовики пришли в администрацию Калининграда

В ходе обыска в администрации Калининграда была изъята документация

Фото: Vadim Akhmetov/Global Look Press

В ходе обыска в здании администрации Калининграда была изъята различная документация, сообщает со ссылкой на источники РИА Новости. На данный момент задержания каких-либо лиц не производились.

Во время обыска в администрации Калининграда изъята документация, пока никто не задержан, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали обыски в здании администрации Калининграда. В помещениях работали сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. Конкретные причины и детали проводимых мероприятий изначально не раскрывались.

До этого источники сообщали о визите силовиков в головной офис компании «Облкоммунэнерго» в Екатеринбурге. Оперативные мероприятия планировались одновременно в трех городах. На месте работали сотрудники Следственного комитета Российской Федерации. Правоохранители прибыли в офис за час до начала судебного заседания по иску Генеральной прокуратуры о национализации активов миллиардеров Алексея Боброва и Артема Бикова, связанных с «Облкоммунэнерго».

Калининград
обыски
силовики
МВД
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собчак раскрыла секрет организации своего дня рождения
Переговоры Путина и Трампа 16 октября: что они обсудили, решения по Украине
Собчак оценила стиль Киркорова на вечеринке Бузовой
Зверев, Савин, Мироненко: как Пугачева уничтожала отказавших ей фаворитов
В Сибири похоронили двух жертв ревнивого подростка: подробности трагедии
Тормоза в порядке: простой способ замены колодок за 15 минут
Раскрыта продолжительность разговора Путина и Трампа
Яна Поплавская призывает к законности в ситуации с Пугачевой
Политолог объяснил заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
Клиент в московском кафе «оплатил» криптовалюту сумкой сувенирных купюр
В МИД России высказались о перспективах попавшей под санкции США NIS
Оксана Самойлова вышла в свет после новостей о разводе с Джиганом
Мощная атака «Кинжалов», участницу «Голоса» продали на органы: что дальше
Украинский подросток не выжил после кровавой ссоры в центре для беженцев
Раскрыто, какие обвинения планируют предъявить бывшему мэру Одессы
Путин получил привет от верховного лидера Ирана
«Две судьбы», судебный приговор, рождение сына: как живет Анатолий Руденко
Медведев раскрыл, как обыграть своего следующего соперника
Захарова одним словом описала отстранение спортсменов из-за нации
Шадаев заявил о возможных жестких мерах против Apple
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.