16 октября 2025 в 17:48

В администрации Калининграда заметили МВД и ФСБ

Сотрудники ФСБ и МВД начали обыски в здании администрации Калининграда

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В здании администрации Калининграда проводятся обыски, сообщили представители правоохранительных органов РИА Новости. По их информации, в настоящее время в помещении работают сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. Точные детали и причины проводимых мероприятий пока не разглашаются.

Подробности пока сообщить не можем, работают сотрудники МВД и ФСБ, — сообщил собеседник агентства.

Ранее правоохранительные органы провели масштабную операцию в Московском регионе и Республике Дагестан. Мероприятие связано с уголовным делом бизнесмена Ибрагима Сулейманова, который обвиняется в организации убийств. В ходе операции было проведено более 40 обысков.

До этого в Ростовской области, на территории Семикаракорского района, также прошли обыски. Они проводились у представителей местной мусульманской религиозной организации в рамках уголовного дела о подделке документов. В мероприятиях участвовали сотрудники МВД при содействии Росгвардии и центра по противодействию экстремизму.

МВД
ФСБ
Калининград
обыски
