06 ноября 2025 в 16:06

Роботизацию промышленности обсудили на форуме «Производительность 360»

Фото: предоставлено пресс-службой Минэкономразвития

В Москве в рамках форума «Производительность 360» обсудили роботизацию российской промышленности. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов представил участникам проекты роботизированных систем, нацеленных на сокращение дефицита производственного персонала.

Даже фрагментарное внедрение роботов или автоматизированного оборудования на отдельных участках способно оптимизировать численность персонала и снизить операционные издержки до 40%. Применение же комплексных решений, вплоть до создания полностью автоматизированных производств, способно высвободить до 80% сотрудников при сохранении существующих объемов выпуска, — подчеркнул Алиханов.

Кроме того, на форуме поговорили о развитии отечественной производительности. В частности, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что за последние семь лет этот показатель вырос на 8,2%. Он добавил, что федеральный проект «Производительность труда» поможет достигнуть показателя в 20,7%. Участники форума также обсудили ряд факторов роста производительности труда в Москве и формат бережливого производства.

Ранее сообщалось, что организаторами форума «Производительность 360» выступили Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций. В качестве площадки форума выбрали ВДНХ. Мероприятие посвятили обмену опытом в сфере бережливого производства и развитию эффективности экономики страны.

