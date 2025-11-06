Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 16:19

«Искандер» «разметал на куски» элиту ВСУ под Днепром: подробности удара

«Искандер» «Искандер» Фото: МО РФ

Российские военные ударили по элитным украинским войскам в Днепропетровской области, утверждают западные СМИ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Какие подробности удара известны, правда ли «Искандер» «разметал на куски» элиту ВСУ?

Как «Искандер» «разметал на куски» элиту ВСУ под Днепром, подробности

The Telegraph пишет, что представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины ликвидировали во время церемонии награждения. Прилет, как утверждается, состоялся в субботу, 1 ноября. В материале говорится, что среди ликвидированных были лучшие дроноводы и пехотинцы.

Группировка войск «Восток» ВСУ 2 ноября сообщила, что командование выясняет обстоятельства построения личного состава на открытой местности и несоблюдения требований во время угрозы авиаудара, что привело к ликвидации военных.

3 ноября Государственное бюро расследований Украины начало досудебное следствие в Днепропетровской области по факту ликвидации военнослужащих ВСУ из-за возможного «небрежного отношения к службе» и несоблюдения мер безопасности во время угрозы ракетного удара.

Также в понедельник, 3 ноября, ситуацию прокомментировал украинский журналист Дмитрий Святненко.

«Мой брат был там, его убили. <...> Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. <...> В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История с халатностью (или не халатностью) повторилась», — написал украинец в соцсетях.

Военкор Александр Коц уточнил со ссылкой на источники, что удар был нанесен ракетой «Искандер-М», пострадали «особо отличившиеся военнослужащие 35-й бригады ВСУ».

«Такое поведение уже давно, мягко говоря, моветон. Говоря грубее, военное преступление командира, допустившего подобное. <...> На расслабоне все, что ли? Ну, за такое надо наказывать», — заключил журналист.

Прилет активно комментирует в Сети как украинская, так и российская аудитория. Сторонники Киева считают преступной халатностью подобные построения, а россияне констатируют: «„Искандер“ разметал на куски элиту ВСУ под Днепром».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что рассказал выживший после удара под Днепром

Один из выживших военнослужащих, который присутствовал на построении, обвинил командиров 35-й бригады в халатности: руководство проигнорировало сигнал тревоги и не прервало мероприятие, сообщил украинский телеканал «Суспильне».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Это просто халатность командования. Потому что тревога уже была. И нужно было, чтобы в районе 10 километров все оттуда уехали», — заявил боец.

Были ли еще подобные удары по ВСУ

В конце октября командир 105-й бригады ВСУ Анатолий Савич опубликовал фото построения в соцсетях, после чего по личному составу был нанесен точный удар, сообщили российские силовики. Источник уточнил, что командир бригады любил устраивать построения прямо на передовой и публиковать фотоотчеты в социальных сетях, что и привело к атаке.

Предположительно, ситуация произошла в районе Дмитровки Сумской области возле границы с Россией. При этом личный состав в момент построения стоял без средств индивидуальной защиты.

13 апреля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные ударили по скоплению солдат ВСУ во время их торжественного награждения в Сумах.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Нардеп считает, что прилет произошел в результате утечки информации о нахождении военнослужащих. Она обвинила украинских военных в том, что подобные инциденты остаются без наказания. Безуглая обратилась к главкому ВСУ Александру Сырскому, напомнив, что это не первый случай гибели украинских военных на построениях.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

14 апреля в Министерстве обороны России сообщили о двойном ударе оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» в Сумах.

«Нанесен удар <...> по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы „Северск“. В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ», — уточнили в МО.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России

Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные

Наступление ВС РФ на Харьков 6 ноября: бои за последние улицы в Волчанске

удары
ракеты
ВСУ
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, что на самом деле стоит за материальными ссорами
Пелоси покинула Конгресс США
Появились подробности, как труп в ковре оказался около подъезда
В нашумевших куклах обнаружили опасный химикат
В санатории развернулась страшная трагедия со смертью двухлетней девочки
В ОП России объяснили, зачем Зеленский наградил бойцов ВСУ с шевронами СС
Шеремет назвал позорным заявление Рютте о долгом конфликте с Россией
Путин дал совет юным фигуристам
Участникам массовой драки в Москве предъявили обвинения
Западу объяснили, как Россия ответит на акт ядерного терроризма на ЗАЭС
Российские школьники подсели на наркотик из Азии? О чем речь, опасные орехи
Невменяемый парень с друзьями изнасиловал школьницу и отправился на лечение
Шарлотка по-советски: рецепт воздушного яблочного пирога
Адвокат объяснил, что грозит кинотеатру Хакасии после ожогов глаз зрителей
Экс-глава регионального Минздрава добилась УДО
Какие новые фильмы смотреть на неделе 6–12 ноября в кино и на платформах
Появились кадры с Путиным на тренировке по фигурному катанию
ВСУ «фарцуют» и огребают под Красноармейском: новости СВО на вечер 6 ноября
Останина предложила учредить звание «отец-герой» для многодетных мужчин
Психоаналитик назвала наиболее частые причины женских измен
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.