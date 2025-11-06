«Искандер» «разметал на куски» элиту ВСУ под Днепром: подробности удара

Российские военные ударили по элитным украинским войскам в Днепропетровской области, утверждают западные СМИ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Какие подробности удара известны, правда ли «Искандер» «разметал на куски» элиту ВСУ?

Как «Искандер» «разметал на куски» элиту ВСУ под Днепром, подробности

The Telegraph пишет, что представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины ликвидировали во время церемонии награждения. Прилет, как утверждается, состоялся в субботу, 1 ноября. В материале говорится, что среди ликвидированных были лучшие дроноводы и пехотинцы.

Группировка войск «Восток» ВСУ 2 ноября сообщила, что командование выясняет обстоятельства построения личного состава на открытой местности и несоблюдения требований во время угрозы авиаудара, что привело к ликвидации военных.

3 ноября Государственное бюро расследований Украины начало досудебное следствие в Днепропетровской области по факту ликвидации военнослужащих ВСУ из-за возможного «небрежного отношения к службе» и несоблюдения мер безопасности во время угрозы ракетного удара.

Также в понедельник, 3 ноября, ситуацию прокомментировал украинский журналист Дмитрий Святненко.

«Мой брат был там, его убили. <...> Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. <...> В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История с халатностью (или не халатностью) повторилась», — написал украинец в соцсетях.

Военкор Александр Коц уточнил со ссылкой на источники, что удар был нанесен ракетой «Искандер-М», пострадали «особо отличившиеся военнослужащие 35-й бригады ВСУ».

«Такое поведение уже давно, мягко говоря, моветон. Говоря грубее, военное преступление командира, допустившего подобное. <...> На расслабоне все, что ли? Ну, за такое надо наказывать», — заключил журналист.

Прилет активно комментирует в Сети как украинская, так и российская аудитория. Сторонники Киева считают преступной халатностью подобные построения, а россияне констатируют: «„Искандер“ разметал на куски элиту ВСУ под Днепром».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что рассказал выживший после удара под Днепром

Один из выживших военнослужащих, который присутствовал на построении, обвинил командиров 35-й бригады в халатности: руководство проигнорировало сигнал тревоги и не прервало мероприятие, сообщил украинский телеканал «Суспильне».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Это просто халатность командования. Потому что тревога уже была. И нужно было, чтобы в районе 10 километров все оттуда уехали», — заявил боец.

Были ли еще подобные удары по ВСУ

В конце октября командир 105-й бригады ВСУ Анатолий Савич опубликовал фото построения в соцсетях, после чего по личному составу был нанесен точный удар, сообщили российские силовики. Источник уточнил, что командир бригады любил устраивать построения прямо на передовой и публиковать фотоотчеты в социальных сетях, что и привело к атаке.

Предположительно, ситуация произошла в районе Дмитровки Сумской области возле границы с Россией. При этом личный состав в момент построения стоял без средств индивидуальной защиты.

13 апреля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные ударили по скоплению солдат ВСУ во время их торжественного награждения в Сумах.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Нардеп считает, что прилет произошел в результате утечки информации о нахождении военнослужащих. Она обвинила украинских военных в том, что подобные инциденты остаются без наказания. Безуглая обратилась к главкому ВСУ Александру Сырскому, напомнив, что это не первый случай гибели украинских военных на построениях.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

14 апреля в Министерстве обороны России сообщили о двойном ударе оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» в Сумах.

«Нанесен удар <...> по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы „Северск“. В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ», — уточнили в МО.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России

Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные

Наступление ВС РФ на Харьков 6 ноября: бои за последние улицы в Волчанске