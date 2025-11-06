Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 18:22

В НХЛ высказались об Овечкине после рекорда

Вице-комиссар НХЛ Дэйли заявил, что лиге повезло с выступлением в ней Овечкина

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лиге повезло с выступлением в ней российского нападающего Александра Овечкина, передает ТАСС. Комментарий последовал после того, как хоккеист «Вашингтона» первым в истории достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

900 голов за карьеру — это огромное достижение. Несомненно, он является лучшим бомбардиром в истории хоккея. Нам очень повезло, что он играет в нашей лиге, — сказал Дэйли.

Общее количество голов Овечкина в регулярных чемпионатах и плей-офф достигло 977. Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки (1016 голов).

Ранее владелец хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что победный гол Овечкина «Сент-Луису» и его достижение отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги являются невероятным моментом не только для команды, но и для болельщиков во всем мире. По его словам, спортсмен стал преданным лидером и сердцем хоккея в столице Соединенных Штатов.

