В НХЛ высказались об Овечкине после рекорда Вице-комиссар НХЛ Дэйли заявил, что лиге повезло с выступлением в ней Овечкина

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лиге повезло с выступлением в ней российского нападающего Александра Овечкина, передает ТАСС. Комментарий последовал после того, как хоккеист «Вашингтона» первым в истории достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

900 голов за карьеру — это огромное достижение. Несомненно, он является лучшим бомбардиром в истории хоккея. Нам очень повезло, что он играет в нашей лиге, — сказал Дэйли.

Общее количество голов Овечкина в регулярных чемпионатах и плей-офф достигло 977. Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки (1016 голов).

Ранее владелец хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что победный гол Овечкина «Сент-Луису» и его достижение отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги являются невероятным моментом не только для команды, но и для болельщиков во всем мире. По его словам, спортсмен стал преданным лидером и сердцем хоккея в столице Соединенных Штатов.