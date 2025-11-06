Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 18:19

Путин раскрыл, какой процент детей в России занимаются спортом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Почти 94% детей в России занимаются спортом, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума «Россия — спортивная держава» в Самаре. По его словам, власти продолжат уделять особое внимание задаче вовлечения в спорт детей и подростков. Трансляция доступна на официальной странице форума.

По официальным данным, доля детей, систематически занимающихся спортом, превышает 90 процентов. Если быть точным, то это 93,8%. Однако эти цифры не отражают самого важного – результатов этих занятий, – подчеркнул президент.

Как обратил внимание Путин, ценности и ориентиры, заложенные в человека в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь. При этом спорт и физическая культура – это всегда путь к успеху, отметил глава государства.

Ранее Путин заявил, что российское государство выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур. По словам лидера, спорт должен объединять людей по всему миру.

Владимир Путин
спорт
дети
Самара
