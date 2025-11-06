Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Белоруссия ответила Литве на скандальное предложение по границе

МИД Белоруссии отказал Литве в избирательном открытии границы

Здание МИД Белоруссии Здание МИД Белоруссии Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Белоруссия не станет избирательно открывать границу по просьбе Литвы, заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков. По его словам, которые приводятся на сайте ведомства, при этом Минск готов к диалогу по возобновлению постоянного транзита между сторонами.

О принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи. В интересах своих граждан Белоруссия в любое время готова к диалогу, направленному на урегулирование существующих проблем работы пунктов пропуска через государственную границу, — подчеркнул Варанков.

По словам пресс-секретаря, СМИ активно подхватили новость о том, что премьер-министр Литвы Инга Ругинене направит обращение к властям Белоруссии. На деле представитель МИД республики назвал просьбу «едва официальной», отметив, что ее направили погранотряду.

Ранее Ругинене заявила, что Литва пока ищет решение, как вернуть из Белоруссии пять тысяч грузовых фур после закрытия совместной границы. По информации журналистов, при этом чиновница не собиралась аннулировать решение о блокировке пунктов пропуска.

