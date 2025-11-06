Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 18:41

Во Франции отреагировали на сообщения о визовых ограничениях для россиян

Посольство Франции опровергло информацию о визовых ограничениях для россиян

Посольство Франции в Москве

В посольстве Франции заявили об отсутствии визовых ограничений для россиян, передает РБК. Эти слухи назвали «безосновательными».

Политика Франции в этой области остается неизменной, — сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам. Многократные визы будут выдаваться в редких случаях, в основном будут однократные, за исключением гуманитарных или для граждан ЕС.

До этого стало известно, что шведские пограничники больше не будут принимать медицинские страховки, оформленные в России, сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на посольство РФ в Стокгольме. Причиной этого стали санкционные ограничения, из-за которых российское медицинское страхование не соответствует требованиям для въезжающих на территорию Швеции. Гражданам России рекомендуется приобретать полисы у международных или шведских страховых компаний.

Также сообщалось, что эстонские туристические компании считают запрет ЕС на организацию поездок в Россию формальностью. Несмотря на официальные ограничения, некоторые фирмы все равно продолжают предлагать туры в российские города. В интернете до сих пор можно найти предложения о новогодних путешествиях в Москву и Санкт-Петербург.

