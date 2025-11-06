Юрист рассказал, что может грозить обозвавшей россиян «обиженками» депутату Юрист Русяев: россияне могут подать в суд на обозвавшую их обиженками депутата

Россияне имеют право подать иск в суд на депутата из Мытищ Оксану Козловскую, которая в комментарии к посту в соцсетях назвала недовольных платными парковками россиян «обиженками» и призвала их «зарабатывать больше, а не плакать, как девочка», заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, подобные высказывания, сделанные представителем власти, могут быть расценены как унижающие честь и достоинство.

Выражение «обиженка» не относится к прямой брани, но в контексте публичного спора может приобретать уничижительный оттенок. Суд оценивает ситуацию в целом. Для депутата подобные высказывания могут иметь последствия, если сделаны в дискуссии, связанной с его полномочиями. На фоне реальных бытовых трудностей такие реплики звучат как стремление принизить оппонента. В этом случае возможно рассмотрение вопроса как поведение лица, занимающего муниципальную должность. Формальная процедура предполагает обращение в прокуратуру, после чего вопрос может попасть в суд, — пояснил Русяев.

Однако юрист отметил, что подобные дела нередко закрываются на стадии проверки. Хотя, по его словам, полностью исключать развитие событий по юридической линии нельзя.

