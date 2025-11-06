Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 18:07

Юрист рассказал, что может грозить обозвавшей россиян «обиженками» депутату

Юрист Русяев: россияне могут подать в суд на обозвавшую их обиженками депутата

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россияне имеют право подать иск в суд на депутата из Мытищ Оксану Козловскую, которая в комментарии к посту в соцсетях назвала недовольных платными парковками россиян «обиженками» и призвала их «зарабатывать больше, а не плакать, как девочка», заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, подобные высказывания, сделанные представителем власти, могут быть расценены как унижающие честь и достоинство.

Выражение «обиженка» не относится к прямой брани, но в контексте публичного спора может приобретать уничижительный оттенок. Суд оценивает ситуацию в целом. Для депутата подобные высказывания могут иметь последствия, если сделаны в дискуссии, связанной с его полномочиями. На фоне реальных бытовых трудностей такие реплики звучат как стремление принизить оппонента. В этом случае возможно рассмотрение вопроса как поведение лица, занимающего муниципальную должность. Формальная процедура предполагает обращение в прокуратуру, после чего вопрос может попасть в суд, — пояснил Русяев.

Однако юрист отметил, что подобные дела нередко закрываются на стадии проверки. Хотя, по его словам, полностью исключать развитие событий по юридической линии нельзя.

Ранее сообщалось, что блогера Марию Махмутову из Иркутска приговорили к двум годам семи месяцам колонии-поселения за дискредитацию ВС России. 35-летняя женщина желала «смерти» бойцам СВО и оскорбляла их за ордена. Летом блогер записала соответствующий стрим, однако на следующий день извинилась перед подписчиками.

