Пенсионер отдал за «замену счетчиков» 12,5 млн рублей МВД: в Таганроге пенсионер поверил в замену счетчиков и потерял 12,5 млн рублей

Пенсионер из Таганрога потерял 12,5 млн рублей в результате мошеннической схемы, связанной с якобы заменой счетчиков, сообщает региональное управление МВД по региону. 78-летний мужчина согласился на предложение лжесотрудника электросетей и продиктовал ему код из смс-сообщения во время телефонного разговора.

Затем с пенсионером связались мнимые специалисты различных ведомств. Они объяснили, что злоумышленники использовали полученный код для доступа к его банковским счетам и перевода средств в пользу недружественного государства. Пенсионера предупредили о возможном уголовном преследовании и заставили выполнять их указания.

Под контролем мошенников пожилой человек снял все свои денежные накопления со счетов в банке. После этого он передал средства курьерам в заранее оговоренном месте под предлогом обеспечения сохранности денег.

