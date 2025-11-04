Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 14:10

Пенсионер отдал за «замену счетчиков» 12,5 млн рублей

МВД: в Таганроге пенсионер поверил в замену счетчиков и потерял 12,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионер из Таганрога потерял 12,5 млн рублей в результате мошеннической схемы, связанной с якобы заменой счетчиков, сообщает региональное управление МВД по региону. 78-летний мужчина согласился на предложение лжесотрудника электросетей и продиктовал ему код из смс-сообщения во время телефонного разговора.

Затем с пенсионером связались мнимые специалисты различных ведомств. Они объяснили, что злоумышленники использовали полученный код для доступа к его банковским счетам и перевода средств в пользу недружественного государства. Пенсионера предупредили о возможном уголовном преследовании и заставили выполнять их указания.

Под контролем мошенников пожилой человек снял все свои денежные накопления со счетов в банке. После этого он передал средства курьерам в заранее оговоренном месте под предлогом обеспечения сохранности денег.

Ранее студент из Нижнего Новгорода перевел мошенникам 775 тыс. рублей. Деньги принадлежали его родителей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, а следователи в настоящее время работают над установлением личностей преступников.

