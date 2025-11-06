Экоэксперт рассказал, как теплая осень повлияла на природу Москвы Экоэксперт Кунафин: аномально теплая осень не повлияла на фауну Москвы

Аномально теплая осень не привнесла изменений в фауну Москвы, рассказал «Москве 24» начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин. Он отметил, что природа ранее уже адаптировалась к климатическим изменениям.

Рептилии уже впали в спячку до весны, млекопитающие также постепенно переходят в состояние зимней спячки, и этот процесс не является одномоментным, — рассказал Кунафин.

Эксперт подчеркнул, что миграция птиц также осталась практически без изменений. По его словам, часть видов уже успела адаптироваться к зимовке в Москве.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что москвичам следует перестать подкармливать грачей, чтобы не задерживать их и не создавать конкуренцию для улетающих птиц. Ученый обратил внимание на то, что из-за теплой осени некоторые грачи остались в Москве.