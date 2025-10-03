Загадочное существо выбросило на пляж в Великобритании The Sun: шторм выбросил на берег Суффолка гигантского морского червя

В Великобритании в графстве Суффолк волны после шторма выбросили на берег загадочное существо с яркими щетинками, сообщает издание The Sun. Его заметила пара, гулявшая с собакой.

Длина животного составляла не менее 15 сантиметров. Нашедший его мужчина подчеркнул, что оно выглядело как существо с другой планеты.

Позже ученые пришли к выводу, что речь идет об огромном морском черве семейства Aphroditidae. Это беспозвоночное обитает на дне Средиземного моря и Атлантического океана. Черви того вида часто выбрасывает на берег после шторма.

Длина взрослых особей достигает 30 сантиметров. Тело червей покрывают параподии (мускулистые выросты на теле — прим. ред.) и щетинки. Глаз у них нет.

