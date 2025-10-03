Клуб «Валдай»
Загадочное существо выбросило на пляж в Великобритании

The Sun: шторм выбросил на берег Суффолка гигантского морского червя

В Великобритании в графстве Суффолк волны после шторма выбросили на берег загадочное существо с яркими щетинками, сообщает издание The Sun. Его заметила пара, гулявшая с собакой.

Длина животного составляла не менее 15 сантиметров. Нашедший его мужчина подчеркнул, что оно выглядело как существо с другой планеты.

Позже ученые пришли к выводу, что речь идет об огромном морском черве семейства Aphroditidae. Это беспозвоночное обитает на дне Средиземного моря и Атлантического океана. Черви того вида часто выбрасывает на берег после шторма.

Длина взрослых особей достигает 30 сантиметров. Тело червей покрывают параподии (мускулистые выросты на теле — прим. ред.) и щетинки. Глаз у них нет.

Ранее сообщалось, что горбатый кит заплыл в бухту Золотой Рог во Владивостоке. Очевидцы снимают на видео, как гигантское животное плещется в воде и весело пускает фонтаны. Он является морским «космополитом» и встречается по всему Мировому океану, но его появление в заливе Петра Великого говорит о миграции его кормовой базы.

