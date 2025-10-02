Гигантского кита заметили в бухте во Владивостоке KP.RU: кит-горбач мог объявиться во Владивостоке из-за миграции кормовой базы

Горбатый кит заплыл в бухту Золотой Рог во Владивостоке, сообщает KP.RU. Очевидцы снимают на видео, как гигантское животное плещется в воде и весело пускает фонтаны.

Научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН в комментарии изданию заявил, что в Золотом Роге плещется кит-горбач. Он является морским «космополитом» и встречается по всему Мировому океану, но его появление в заливе Петра Великого говорит о миграции его кормовой базы.

В теплое время года киты мигрируют со своих южных мест размножения (из мест обитания в тропических и субтропических широтах) для кормления, — отметил научный сотрудник.

В это время года горбатые киты (Megaptera novaeangliae) «нагуливаются» в северной части Тихого океана, в частности, в водах Дальнего Востока России — в Баренцевом, Чукотском, Беринговом, Охотском и Японском морях. Питаются горбачи ракообразными, а также стайной рыбой.

Присутствие китов в бухте Золотой Рог, как и в заливе Петра Великого в целом, является свидетельством обилия и доступности потенциальных кормовых объектов, — высказался ученый.

Ранее киты-убийцы напали на яхту с туристами у берегов Португалии. Стая косаток протаранила судно несколько раз и потопила. Весь экипаж успел спастись и снять атаку животных на видео.