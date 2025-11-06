Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 16:13

Мишустин анонсировал углубление партнерства России и Китая

Мишустин: Россия продолжит сотрудничество с Китаем по всем ключевым секторам

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия продолжит развивать сотрудничество с Китаем, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. По его словам, сотрудничество будет вестись по всем ключевым секторам экономики.

Мы продолжим работу по всем ключевым секторам сотрудничества с Китаем, — сказал Мишустин.

Ранее Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран в Ханчжоу. В присутствии политиков было подписано восемь документов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, научной и гуманитарной сферах.

До этого вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Китай рассматривают возможность совместного строительства электростанции для энергоснабжения обеих стран. По его словам, проект обсуждается в рамках расширения сотрудничества в электроэнергетике. При этом конкретные детали и сроки реализации пока не раскрываются.

Депутат Госдумы Игорь Ананских заявил об отсутствии предпосылок для отказа Китая от поставок российской нефти. Политик подчеркнул, что КНР самостоятельно определяет экономическую политику и заинтересована в покупке российских энергоресурсов, а данные о возможном отказе от сотрудничества не соответствуют действительности.

