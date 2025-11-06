Названа смертельная опасность укусов песчаных москитов на Кубе

Укусы песчаных москитов могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до ангионевротического отека, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Елена Ревкова. Помимо этого, на месте ранок нередко образуются папулы и волдыри, которые при расчесывании могут привести к пиодермии и дерматитам.

Аллергическая реакция на слюну москита может сопровождаться генерализованным зудом, крапивницей, отеком и повышением температуры. У лиц с повышенной чувствительностью нередко развивается вторичная экзема, а при множественных укусах — системная аллергическая реакция, вплоть до ангионевротического отека, — предупредила Ревкова.

При этом основная опасность в том, что песчаные москиты — это переносчики возбудителей лейшманиоза, арбовирусных инфекций и ряда бактериальных заболеваний. Контакт с ними чреват выраженным зудом, жжением на коже, локальными воспалительными реакциями, бессонницей и раздражительностью.

Ранее сообщалось, что песчаные москиты активизировались на Кубе после урагана и начали кусать российских туристов. Так называемых мух хехенов стало в разы больше на местных пляжах после сильных дождей.