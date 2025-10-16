Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах

Хризантелла — настоящая королева осеннего сада, расцветающая в то время, когда большинство растений уже завершили свой сезонный цикл. Её изящные соцветия, напоминающие ромашки с солнечно-желтыми лепестками и выразительной тёмной сердцевиной, дарят ощущение летнего тепла даже в хмурые дни. Это растение обладает поистине сибирским характером — выносливое, морозостойкое и неприхотливое, оно стойко переносит даже самые суровые зимы.

Я сею хризантеллу под зиму, когда земля уже слегка подмерзает, обычно в конце октября или начале ноября. Так семена проходят естественную стратификацию и весной дают крепкие дружные всходы. Это самый простой и эффективный способ размножения. Растение предпочитает солнечные места с рыхлой почвой, но готово мириться и с полутенью. Уход минимален — достаточно полива в засуху и легкого укрытия лапником в бесснежные зимы. Уже в первый год хризантелла порадует вас цветением, которое продлится с августа до самых заморозков. Её золотистые соцветия прекрасно стоят в срезке и идеально подходят для осенних букетов.

