В МИД России высказались о перспективах попавшей под санкции США NIS Захарова сообщила о совместном поиске Россией и Сербией решений по NIS

Россия и Сербия совместно ищут пути решения проблем, созданных американскими санкциями против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что энергетическое сотрудничество остается важным направлением взаимодействия двух государств, говорится на сайте ведомства.

В нынешних условиях нам и нашим сербским партнерам приходится искать оптимальное решение, чтобы преодолеть искусственно созданные американской администрацией проблемы, — отметила представитель МИД.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что американские санкции против компании NIS являются ответной мерой за отказ Белграда вводить ограничения против Москвы. Дипломат подчеркнул необходимость называть вещи своими именами и выразил уверенность, что действия США нанесли удар по сербской экономике.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи в Белграде с представителями российского топливно-энергетического комплекса предложил выкупить российскую долю в компании NIS. Переговоры с главой правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным состоялись 13 октября.