16 октября 2025 в 21:45

Раскрыты детали обстрелов подстанций в Курской области

ВСУ атаковали подстанции в Рыльске и Белой и оставили без света

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Часть потребителей в Рыльске и Беловском районе Курской области осталась без электроснабжения после ударов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Атаки пришлись по подстанциям вечером 16 октября.

Информация о последствиях уточняется. К счастью, пострадавших нет. Ситуацию держу на контроле, — написал Хинштейн.

По данным губернатора, в Рыльске повреждены стена и окно жилого дома, перебита газовая труба. Сейчас электроснабжение восстановили почти полностью, за исключением нескольких многоквартирных домов, где продолжаются работы. В то же время в Беловском районе без света остались около 40 населенных пунктов.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 59 украинских беспилотников в ночь на 15 октября над территорией восьми регионов страны и акваторией Черного моря. Наибольшее количество дронов сбили над Ростовской (17), Волгоградской (12) и Белгородской (11) областями, остальные — над Воронежской областью, Крымом, Брянской, Орловской, Курской областями и Черным морем.

Курская область
электричество
удары
ВСУ
Раскрыты детали обстрелов подстанций в Курской области
