Меняем проводку в хрущевке: пошаговый план и реальные цены

В хрущевках обычно стоит алюминиевая проводка, которая служит максимум 25–30 лет. Если вашему дому больше 40 лет, то замена устаревшей проводки в хрущевке не роскошь, а необходимость. Старые провода перегреваются, изоляция трескается, что может привести к серьезным последствиям: короткому замыканию и даже пожару.

Первые шаги к замене

Сначала вызовите электрика для диагностики. Он оценит состояние щитка, розеток и электровыключателей. Затем составьте схему разводки с учетом мощных приборов — кондиционера, стиральной машины, электроплиты. Современная медная проводка выдерживает больше нагрузки, чем старая алюминиевая.

Работы по замене проводки в хрущевке идут поэтапно: демонтаж старых проводов, штробление стен, прокладка новых линий, установка автоматов в щитке, подключение розеток. На однокомнатную квартиру уходит 3–5 дней.

Во что обойдется

Стоимость замены проводки в хрущевке зависит от площади и города. В Москве «однушка» площадью 30 кв. м потянет на 40–60 тысяч рублей, «двушка» 45 кв. м — на 60–80 тысяч. На Урале и в Поволжье цены ниже на 30–40%: «однушка» обойдется в 25–40 тысяч, «двушка» — в 40–55 тысяч. Материалы составляют примерно половину бюджета.

Не экономьте на электрике — грамотная замена обеспечит безопасность на десятилетия вперед.

