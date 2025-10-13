Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 16:00

Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Erid: 2W5zFH1pWW4

На конкурентном рынке недвижимости каждая деталь может сыграть решающую роль. Потенциальные покупатели нередко осматривают десятки квартир, сравнивают, анализируют и принимают решения быстро, часто на уровне эмоций. Именно поэтому состояние окон — один из скрытых, но крайне влиятельных факторов, который может как ускорить продажу квартиры, так и стать препятствием.

Мы поговорили с риелторами, чтобы понять, почему хорошие окна становятся весомым аргументом при продаже и как замена старых конструкций способна буквально изменить ход сделки.

Первая реакция покупателя — это свет и воздух

«Когда покупатель заходит в квартиру, первое, что он чувствует, это не обои и не мебель. Это свет, воздух и температура», — рассказывает агент с 15-летним стажем.

Современные окна с тонким профилем и качественными стеклопакетами пропускают больше дневного света, делают помещения визуально просторнее и создают ощущение уюта. Даже если ремонт не самый новый, большое количество естественного света формирует у покупателя позитивное первое впечатление, а это один из ключевых факторов в принятии решения.

Тепло и отсутствие сквозняков = ощущение уюта

Покупатели часто обращают внимание на микроклимат. Если в квартире чувствуется холод от старых рам или сквозняки, это сразу вызывает сомнения: «придется менять окна», «зимой тут будет некомфортно», «еще один пункт расходов».

Риелторы отмечают:

  • в квартирах с современными энергосберегающими окнами покупатели дольше задерживаются на осмотре;
  • они с большей вероятностью готовы обсуждать цену без долгих «скидочных» аргументов;
  • возникает ощущение, что за квартирой ухаживали.

Замена окон еще до выхода на рынок часто позволяет сократить время продажи на 20–40%.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Окна как аргумент в переговорах о цене

Для покупателей старые окна — это не просто косметический дефект. Это конкретные расходы, которые они мысленно вычитают из цены квартиры. Замена четырех-пяти окон в стандартной «трешке» может стоить от 80 тысяч рублей и выше, и покупатель обязательно учтет это в торге.

Если же в квартире уже стоят качественные пластиковые окна, это становится:

  • аргументом против сильного торга;
  • плюсом в объявлении («новые окна», «панорамное остекление», «шумоизоляция»);
  • показателем, что владелец заботился о жилье.

Многие риелторы прямо рекомендуют владельцам вложиться в замену окон до начала продаж — эти вложения часто возвращаются с лихвой.

Шумоизоляция — ключевой фактор для городских квартир

Для квартир, расположенных вблизи оживленных трасс, рынков или школ, шум — один из главных демотиваторов для покупателей. Старые окна пропускают городские звуки без сопротивления.

Современные стеклопакеты с шумозащитными слоями снижают уровень шума на 30–40 дБ — это ощутимая разница между гулом улицы и спокойной тишиной.

Риелторы отмечают, что квартиры с хорошей шумоизоляцией не только продаются быстрее, но и зачастую вызывают «эффект вау» при осмотре. Покупатели закрывают окна, и город исчезает. Это мощный эмоциональный аргумент.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Светлые квартиры на фото выигрывают конкуренцию

Продажа квартиры в 2020-х — это в первую очередь визуальный контент. Покупатели выбирают объекты онлайн, и первое, что они видят, это фотографии.

Квартиры с большими, чистыми окнами и достаточным количеством света:

  • выглядят просторнее на снимках;
  • выигрывают конкуренцию в ленте объявлений;
  • получают больше просмотров и откликов.

«Хорошие окна — это бесплатный свет для фотографа», — шутят риелторы. И это правда: обновленное остекление работает как элемент маркетинга, привлекая внимание еще до первого звонка.

Покупатели все чаще обращают внимание на энергосбережение

С ростом тарифов на коммунальные услуги все больше людей оценивают эксплуатационные расходы жилья еще на этапе выбора. Энергосберегающие стеклопакеты и качественный монтаж означают меньше теплопотерь, а значит, меньшие счета зимой и комфорт летом.

Для части покупателей это не просто приятный бонус, а один из критериев принятия решения. Современные окна становятся важным аргументом наравне с локацией и планировкой.

Замена окон как подготовка к продаже

Риелторы нередко советуют собственникам вложиться в замену окон перед выставлением квартиры на рынок. Почему?

  • Это не требует капитального ремонта.
  • Работы занимают один день.
  • Квартира сразу выглядит ухоженной и свежей.
  • Покупатели воспринимают ее как более ликвидную.

Затраты на замену трех-четырех окон обычно составляют 70–100 тысяч рублей. При этом повышение стоимости квартиры и ускорение сделки часто перекрывают эти вложения в 1,5–2 раза.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Истории с рынка

Пример 1. Квартира в «сталинке» на шумной улице стояла в продаже 5 месяцев. После замены окон на шумозащитные и обновления откосов объект продался за три недели, без торга, по изначальной цене.

Пример 2. В панельной «двушке» заменили старые деревянные рамы на современные пластиковые с энергосберегающим стеклопакетом. После этого объявление стало получать в три раза больше просмотров на порталах, и сделка прошла за месяц.

Пример 3. Владельцы хрущевки установили панорамное остекление на лоджии и заменили окна в комнатах. Это дало квартире ощущение «светлого дизайна» и позволило поднять цену на 8%.

Как выбрать окна, чтобы они стали плюсом при продаже

Риелторы советуют ориентироваться на универсальные светлые решения без излишних дизайнерских изысков.

  • Узкий профиль и максимум стекла.
  • Энергосберегающие или мультифункциональные стеклопакеты.
  • Шумоизоляция, если квартира находится в шумном районе.
  • Аккуратный монтаж и чистые откосы.

Компания «Пластика Окон» предлагает готовые решения для владельцев квартир, которые планируют продажу: от классических окон до панорамных конструкций и остекления лоджий. Монтаж занимает всего один день, а результат сразу повышает привлекательность объекта.

Заключение: окна как инструмент быстрой сделки

Хорошие окна — это не роскошь, а реальный инструмент ускорения продажи. Они создают правильное первое впечатление, улучшают визуальный образ квартиры, уменьшают поводы для торга и повышают общую привлекательность объекта.

Для риелторов это очевидный факт, который все чаще учитывают и продавцы. Замена окон перед продажей — одна из самых выгодных инвестиций во вторичку.

РЕКЛАМА: ООО «Пластика Окон», ИНН 5050068726

окна
жилье
квартиры
недвижимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минфине США оценили необходимость скорого введения пошлин против Китая
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Правительство разрешило привлекать резервистов для операций за пределами РФ
Москалькова раскрыла подробности об удерживаемых на Украине россиянах
Президент Федерации тенниса России дал профессиональный совет Андреевой
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.