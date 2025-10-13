Российская велогонщица рассказала о демарше литовской соперницы на ЧМ Литовская велогонщица отказалась от совместного фото с Правиловой на ЧМ

Литовская велогонщица отказалась подниматься на пьедестал для совместной фотографии с российской спортсменкой после завершения чемпионата мира по гравийному велоспорту в Нидерландах, сообщила победительница соревнований Дарья Правилова в Telegram-канале. Россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, одержала победу в возрастной категории от 35 до 39 лет.

В церемонии награждения участвовали три медалистки: золото завоевала велогонщица из РФ, серебро досталось представительнице Литвы, а бронзу получила велогонщица из Бельгии. После официальной части организаторы предложили всем призерам подняться на верхнюю ступень пьедестала для общего снимка, однако литовская спортсменка демонстративно осталась на своей позиции.

Литва не встала вместе для фото. Дизлайк, — написала Правилова.

