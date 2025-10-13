Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 17:52

Российская велогонщица рассказала о демарше литовской соперницы на ЧМ

Литовская велогонщица отказалась от совместного фото с Правиловой на ЧМ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Литовская велогонщица отказалась подниматься на пьедестал для совместной фотографии с российской спортсменкой после завершения чемпионата мира по гравийному велоспорту в Нидерландах, сообщила победительница соревнований Дарья Правилова в Telegram-канале. Россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, одержала победу в возрастной категории от 35 до 39 лет.

В церемонии награждения участвовали три медалистки: золото завоевала велогонщица из РФ, серебро досталось представительнице Литвы, а бронзу получила велогонщица из Бельгии. После официальной части организаторы предложили всем призерам подняться на верхнюю ступень пьедестала для общего снимка, однако литовская спортсменка демонстративно осталась на своей позиции.

Литва не встала вместе для фото. Дизлайк, — написала Правилова.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) Юхан Элиаш хочет видеть российских лыжников на международных соревнованиях. По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, российская сторона поддерживает контакт с FIS, однако к настоящему времени точного решения по участию спортсменов в Кубке мира и Олимпиаде нет.

Россия
Литва
велогонки
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербуржцев отучают ездить в центр города на машине
Знакомый Седоковой назвал имя ее нового бойфренда
У подножия Эльбруса выпал первый снег
Звезда «Первобытного страха» скончался на 67-м году жизни
Эрдоган одной шуткой дал совет премьеру Италии
Россиянину выплатят за бракованную Lada Granta в пять раз больше ее цены
Барабанщик Джоан Джетт и Билли Айдола умер на 69-м году жизни
На военной базе в Каире прогремел взрыв
Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам
Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ
Политолог оценил, когда Украина может получить от США ракеты Tomahawk
Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании
Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией
Окна и экология: энергосбережение как вклад в будущее
Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях
Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы
Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk
Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
Ветеран подал иск на 1,5 млрд рублей к Пугачевой
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.