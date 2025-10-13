Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 17:51

Ученые предложили пересмотреть роль Золотой Орды в истории России

Ученый Нолев: нужно переосмыслить роль Золотой Орды в российской истории

Фото: Балабанов/РИА Новости

Сложившийся в исторической науке подход к оценке периодов татаро-монгольского ига и Золотой Орды является устаревшим и нуждается в кардинальном пересмотре, заявил ведущий научный специалист Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Евгений Нолев на конференции в Чите. По его словам, эти исторические периоды стоит рассматривать не с позиции оценки, а с точки зрения их последствий для российской государственности, передает «Коммерсант».

Как отметил в ходе выступления Нолев, в современном российском обществе сформировались два противоположных подхода к оценке ордынского периода — одобряющий и негативный, тогда как необходим беспристрастный анализ.

Ученый предложил оценивать эпоху монгольского владычества через призму ее влияния на становление российской государственности, отметив, что именно ордынское наследие позволило впоследствии относительно мягко интегрировать сибирские территории. В связи с этим он рекомендовал разработать целостную концепцию русско-монгольских отношений средневекового периода.

Ранее ученые выяснили, что один из величайших завоевателей в истории, первый правитель Монгольской империи Чингисхан мог умереть от инфекционного заболевания. Специалисты отметили, что он был очень могущественным правителем на момент смерти, его подданные относились к нему с почтением, поэтому версия о политическом убийстве или отравлении выглядит маловероятной.

