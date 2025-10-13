«Обыкновенный нацизм»: Латвия выдворит 800 россиян за незнание языка

Латвия депортирует более 800 русскоговорящих жителей страны. Речь идет преимущественно о пенсионерах c российским гражданством, якобы не выполнивших требование властей о владении латышским языком. Почему на самом деле руководство республики решило выдворить россиян, как их примут на родине — в материале NEWS.ru.

Почему Латвия депортирует 800 россиян

До 13 октября более 800 россиян будут принудительно выдворены из Латвии якобы из-за несоблюдения миграционных норм, сообщила директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке. По ее словам, после этой даты их пребывание в республике станет незаконным. Депортации подлежат в основном люди пожилого возраста, не сдавшие тест на владение латышским языком.

Российских граждан с ВНЖ депортируют из Латвии на основании того, что они якобы нарушили миграционное законодательство, сказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов. По его словам, дело не в латышском языке, потому что большинство граждан, не сдавших тест, — пенсионеры.

«Эти люди из-за возраста имеют особенности, которые не позволяют им качественно освоить новый язык, — пояснил собеседник NEWS.ru. — Вопрос даже не в том, нужен ли им латышский. Покупки в магазине может делать даже немой. Но латышским националистам нужно, чтобы русскоязычные пенсионеры в рамках сегрегации говорили на латышском. Ничего законного здесь нет. Все международные конвенции по защите прав национальных меньшинств были нарушены».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одним словом охарактеризовала действия Латвии, потребовавшей покинуть страну гражданам РФ, не подтвердившим знание латышского языка.

«Нацизм», — сказала она.

В Латвии проживают около 1,8 млн человек, из которых почти 40% — русскоязычные. Государственным языком в республике признан латышский, русский находится в статусе иностранного.

Почему в Европе не реагируют на депортацию россиян из Латвии

План Латвии согласуется с действиями западных спецслужб, заявил Панкратов. По его мнению, они хотят спровоцировать Россию на ответные меры и выяснить, до какой степени Москва готова защищать соотечественников.

«После граждан РФ с ВНЖ пойдут неграждане, после неграждан возьмутся за граждан, которые не являются латышами по национальности, по крови. Сейчас уже вводится понятие „лояльность“. В юридическом аспекте его вообще не существует, но у латышских националистов разыгрывается эта карта. Достаточно вспомнить анкеты с вопросами о принадлежности Крыма и отношении к СВО. Если ты говоришь „неправильно“, то тебя лишают социальной помощи, могут отрезать от пенсии, закрыть банковский счет, запретить продавать и покупать имущество и вплоть до аннулирования ВНЖ», — сказал эксперт.

Как Россия защитит права соотечественников, которых депортируют из Латвии

Российские власти разработали комплекс мер для обустройства 800 русскоговорящих граждан, которых депортируют из Латвии, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, им помогут адаптироваться на территории России.

«МВД России совместно с органами власти федерального и регионального уровней разработало комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания», — отметила она.

Волк подчеркнула, что с 2006 года в России действует программа по содействию в переселении соотечественников из-за рубежа. Она напомнила, что ее участники имеют определенные преференции.

Всем русскоговорящим, кто будет выслан из Латвии, оперативно предоставят размещение, все необходимые документы будут быстро оформлены, сказал член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

«Жилье у нас не ограничивается только Москвой, есть множество хороших регионов, где это сделать намного проще. Есть области, граничащие с Прибалтикой, где климатические условия схожи, — рассказал парламентарий NEWS.ru. — Думаю, люди смогут выбрать. Мы примем всех своих, кого они вышлют. К сожалению, мы не можем заставить Латвию не делать этого. Все, что мы можем, — принять их достойно».

