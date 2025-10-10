Украинский институт национальной памяти (УИНП) опубликовал список так называемых имен-символов российской имперской политики. В перечень вошли знаковые представители русской литературы, ученые, композиторы, полководцы, политики и общественные деятели. При этом наряду с людьми в реестре оказались и легендарные исторические события — например, Бородинское сражение. Что не так с инициативой Киева и как остановить распространение украинской русофобии — в материале NEWS.ru.

Кто вошел в черный список УИНП

Опубликованный УИНП список получил название «Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики». Он стал дополнением к прежде сформированным реестрам неугодных на Украине исторических персон.

В «имперский реестр» вошли имена литературного критика Виссариона Белинского, композитора Михаила Глинки, писателей Ивана Тургенева и Михаила Лермонтова, художника Василия Сурикова. Кроме того, в перечень включили участников восстания декабристов, важнейшие исторические сражения — битвы у Полтавы и Бородино, полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова и Петра Багратиона. К «имперцам» отнесли и Степана Разина с Иваном Сусаниным.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на решение УИНП. «Страшно представить, кем они признают фигуру Христа», — сказала дипломат.

Зачем Украина переписывает историю

Украина начала активно переписывать общие с Россией страницы истории после госпереворота, который произошел в 2014 году. В 2015-м власти страны приняли закон о декоммунизации, который предусматривает переименование улиц и населенных пунктов, а также снос памятников советским и российским историческим деятелям.

Теперь УИНП требует «декоммунизировать» и память о Бородинской битве, которая произошла в августе 1812 года. В ней, как и в других сражениях Отечественной войны, участвовали украинские солдаты и офицеры. Гусары Сумского, Ахтырского и Изюмского полков отражали атаки французской кавалерии. Однако в Киеве считают, что и память о Бородино, и связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия — это проявления «российской пропаганды».

Списки и другие инициативы УИНП — это попытки русофобских организаций, которых на Украине сегодня не счесть, оправдать свое существование, сказал в беседе с NEWS.ru политолог и историк Владимир Скачко.

«Русофобия для них — это мобилизующий и объединяющий фактор. Они в ней нуждаются, поэтому и поддерживают. Политика запрета всего русского не зависит напрямую от действий украинцев. Тем более что еще 20 лет назад многих украинцев считали русскими. Эта интеллектуальная ограниченность вредит в первую очередь самой Украине. В то же время Европе такие инициативы абсолютно не интересны. Многие в ЕС до сих пор не знают, где находится Украина, даже несмотря на продолжающийся конфликт», — заметил он.

Однако депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что так называемые институты национальной памяти и прочие украинские организации подобного толка отнюдь не забава. Они неспроста появились на территории постсоветского пространства, выразил уверенность депутат в разговоре с NEWS.ru.

«Этот стандарт, насколько мне известно, был разработан специалистами по политической психологии из англосаксонских государств — Великобритании и США. Основная задача всех этих институтов — гарантировать национальное беспамятство. То есть полностью отучить людей от их собственной истории и культуры и привить псевдоисторические знания. Это позволяет их разработчикам легче грабить тех, кто им доверяет», — пояснил парламентарий.

Как остановить украинскую русофобию

В Госдуме резко осудили попытки Киева стереть историческую память украинцев. Заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова считает, что украинские власти окончательно обезумели, если поддерживают такие инициативы.

«Они, конечно, будут переписывать всячески историю, чтобы совершенно везде, где только можно, не делать героем русский народ. Но куда это все денешь из мировых учебников истории? Это все задокументированные факты. Получается, что они врут собственному народу, искажая исторические факты», — заявила парламентарий.

Вассерман же уверен, что украинское государство изначально задумывалось как русофобская система. Поэтому оно будет делать все возможное, чтобы навредить всем русским — или, по крайней мере, русскому большинству жителей Украины.

«Лучшее, что мы можем сделать в этой ситуации, — ликвидировать террористическую организацию Украина. Причем по возможности сделать это таким образом, чтобы ее наниматели — те, кого мы называем коллективным Западом, — понесли при этом серьезный материальный ущерб. Ведь удары по кошельку эти деятели воспринимают острее, чем какие-либо другие», — резюмировал депутат.

