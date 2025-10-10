Захарова испугалась за фигуру Христа на Украине Захарова: страшно представить, кем признают Христа на Украине

Представителя МИД России Марию Захарову напугало то, кем могут признать Иисуса Христа на Украине, сообщает РИА Новости. Так дипломат прокомментировала признание в стране фигуры Ивана Сусанина «мифологизированной российской имперской пропагандой».

Страшно представить, кем они признают фигуру Христа, — сказала она агентству.

Иван Сусанин — костромской крестьянин, ставший национальным героем России. В 1613 году он завел польско-литовский отряд, искавший царя Михаила Романова, в непроходимое болото. Несмотря на пытки, Сусанин не выдал местонахождения государя и был замучен интервентами до смерти.

Ранее Институт национальной памяти заявил, что Бородинская битва и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия признаны на Украине «российской пропагандой». Подобные названия подлежат «декоммунизации» в рамках действующего украинского законодательства.

До этого стало известно, что власти Одессы рассматривают возможность переименования улицы Василия Чапаева в честь бойца нацбатальона «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Максима Голокозенко, погибшего в 2015 году. Решение обсуждается в рамках политики декоммунизации и пересмотра исторических названий в городе.