20 сентября 2025 в 17:47

В Одессе собрались опорочить улицу легендарного русского полководца

В Одессе предложили переименовать улицу Чапаева в честь бойца «Азова»

Василий Иванович Чапаев во время Гражданской войны, 1919 г. Василий Иванович Чапаев во время Гражданской войны, 1919 г. Фото: Репродукция ТАСС/ТАСС

Власти Одессы рассматривают возможность переименования улицы Василия Чапаева в честь бойца нацбатальона «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) Максима Голокозенко, погибшего в 2015 году, сообщает украинское издание «Общественное». По его данным, решение обсуждается в рамках политики декоммунизации и пересмотра исторических названий в городе.

При этом власти также планируют изменить и название Средней улицы в Хаджибейском районе. Она может получить имя другого украинского военнослужащего — бойца нацкорпуса «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) Сергея Табалы.

До этого в Одессе снесли памятник советскому барду Владимиру Высоцкому. Памятник Высоцкому был выполнен в виде бронзовой фигуры, установленной на постаменте. Ночью памятник погрузили в грузовик с краном и увезли.

Позже в центре Полтавы на месте, где ранее располагался памятник Петру I, разместили вертолет Ми-2. Временная инсталляция появилась на участке, исторически связанном с пребыванием российского императора после Полтавской битвы 1709 года.

Украина
Одесса
улицы
переименования
террористы
