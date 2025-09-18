В центре Полтавы на месте, где ранее располагался памятник Петру I, теперь размещен вертолет Ми-2. Как сообщает украинское издание «Страна», эта временная инсталляция появилась на участке, исторически связанном с пребыванием российского императора после Полтавской битвы 1709 года.

Демонтаж монумента был осуществлен в конце мая, после чего его планировали передать в фонды музея «Поле Полтавской битвы». Аналогичная судьба постигла другой памятник Петру I, находившийся у входа в этот музей.

Решение о демонтаже стало возможным, после того как Министерство культуры Украины исключило 15 объектов культурного наследия Полтавы из государственного реестра недвижимых памятников.

Ранее украинские власти официально изъяли у канонической Украинской православной церкви три старинных храма в Черкасской области. Решение о переходе религиозных объектов в государственную собственность было принято в судебном порядке.

До этого в Одессе снесли памятник советскому поэту Владимиру Высоцкому. Памятник Высоцкому был выполнен в виде бронзовой фигуры, установленной на постаменте.