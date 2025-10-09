Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 17:01

В Госдуме осудили попытку Киева стереть память о Бородинском сражении

Депутат Журова обвинила Украину в переписывании истории из-за Бородинской битвы

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинские власти обезумели, раз приняли решение о «декоммунизации» памятных мест, связанных с Бородинской битвой, заявила в беседе с изданием Lenta.ru зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова. Ранее украинский Институт национальной памяти назвал сражение проявлением «российского империализма» и призвал местные власти ликвидировать или переосмыслить все объекты, относящиеся к нему.

Хочется сказать, что они сошли с ума, что до такого дошли. Они, конечно, будут переписывать всячески историю, чтобы совершенно везде, где только можно, не делать героем русский народ, но куда это все денешь из учебников истории мировых? Это все задокументированные факты. Получается, что они врут собственному народу, искажая исторические факты. Я уж надеюсь, что какие-то поколения разумные придут на смену и это все исправят, — заявила депутат.

Бородинское сражение произошло 26 августа (7 сентября) 1812 года. Участие в нем принимали в том числе украинские солдаты и офицеры. Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки отражали атаки французской кавалерии.

Ранее Институт национальной памяти заявил, что Бородинская битва и все связанные с ней объекты культурного наследия и географические названия признаны на Украине «российской пропагандой». Подобные названия подлежат «декоммунизации» в рамках действующего украинского законодательства.

