Братался с русскими, а стал русофобом: почему Стубб нам больше не друг

В конце сентября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности Украине означают готовность европейских стран к военному противостоянию с Россией. Ранее он сообщил, что финны якобы победили в войне с СССР в 1944 году. При этом еще недавно Стубба считали в политической элите ЕС чуть ли не миротворцем. Как он стал президентом Финляндии и каких придерживается политических взглядов — в материале NEWS.ru.

Как началась карьера президента Финляндии Стубба

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Александра Воробьева, карьера Стубба достаточно типична для европейского чиновника его поколения.

«Будущий президент Финляндии получил школьное образование в США. Отслужив в финской армии, он получил спортивную стипендию для обучения в одном из университетов Южной Каролины как игрок в гольф», — рассказал Воробьев NEWS.ru.

В начале октября президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии «Валдая», что Финляндия раньше была нейтральной и могла быть площадкой для переговоров. Сейчас никто не поедет в Хельсинки с этой целью, и одного умения Стубба играть в гольф недостаточно.

По словам Воробьева, будущему главе Финляндии этого хватило, чтобы его заметили в США и начали двигать по карьерной лестнице. После обучения в Соединенных Штатах Америки он защитил диплом в Сорбонне, в Европейском колледже в Брюгге и в Лондонской школе экономики.

Стубб начал политическую карьеру с небольшой должности в финском МИД. Затем он работал в европейских институтах и в 2008 году дорос до министра иностранных дел Финляндии.

Как Стубб относился к России в начале политической карьеры

Возглавив МИД Финляндии и ОБСЕ (во главе организации находится действующий министр иностранных дел страны-председателя) Стубб сразу начал лоббировать вступление Хельсинки в НАТО. В 2008 году он стал одним из соавторов «плана Саркози» по завершению войны в Грузии после того, как она напала на Южную Осетию. В течение многих лет его считали принципиальным противником введения санкций против России.

Александр Стубб в должности министра иностранных дел Финляндии, 2015 год Фото: Delmi Alvarez/Global Look Press

По словам политиков, общавшихся со Стуббом в прошлые годы, он не был явным русофобом. «Мы с ним знакомы лично, несколько раз ужинали. Стубб прекрасно тусовался у меня на концертах русского романса в Хельсинки, подпевал „Дорогой длинною“!» — рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Как изменился Стубб, став президентом Финляндии

После того как Стубб был избран президентом Финляндии в начале 2024-го, он стал превращатья в одного из самых ярых русофобов среди европейских руководителей, отметил Воробьев.

В конце прошлого года финский лидер устроил прием в честь бывших участниц военизированной антисоветской организации «Лотта Свярд» (Lotta Svärd), которых чествовал как защитниц родины. По словам политика, многие финны обязаны им жизнью. Опознавательным знаком этой организации была голубая свастика — такая же до недавнего времени красовалась на эмблеме ВВС страны.

В сентябре 2025-го Стубб заявил, что Финляндия, воевавшая на стороне нацистов, победила СССР в войне, и призвал Украину брать с нее пример.

«Мы считаем, что победили, потому что сохранили свою независимость», — сказал он.

По словам Милонова, он удивлен тем, что Стубб изменил политику в отношении РФ.

«Его позиция, безусловно, конъюнктурно-политическая, но помноженная на некую внутреннюю ненависть к России, которая, словно на генетическом уровне, присутствует в некоторых финских элитах», — сказал депутат.

По словам Милонова, глава Финляндии слишком рьяно излагает свою точку зрения, чтобы быть честным.

«Хочется ему сказать: „Стубб, слушай, заканчивай уже! Ты сидел за одним столом с депутатами „Единой России“, пел песни и поднимал бокал шампанского за здоровье Владимира Владимировича Путина, Россию и бесконечную дружбу!» — рассказал Милонов.

Это совершенно неискреннее поведение, подчернул парламентарий.

Министры иностранных дел России и Финляндии Сергей Лавров и Александр Стубб (справа налево) на встрече в особняке МИД РФ, 2010 год Фото: Эдуард Песов/РИА Новости

«Стубб выбрал эту позицию для себя. Так он пытается заработать. Красивая девушка хороша внутренне и внешне — ей не нужно производить над собой какие-то дикие манипуляции. А проститутка из публичного дома ярко, пошлым образом накрашена, в каких-то вычурных одеждах. Потому что все это неискренне. Я бы сравнил Стубба с обитательницей квартала красных фонарей в Амстердаме. Все его краски, эмоции схожи с эмоциями проститутки», — заявил парламентарий.

Иного мнения придерживается профессор кафедры Европейских исследований факультета Международных отношений СПбГУ Николай Межевич. Он отметил, что Стубб — людоед, искренний, убежденный русофоб.

«И антисоветское, и антироссийское мировоззрение появилось еще до него, он не выделяется по этому признаку. Стубб родился от русофобов, родители его тоже родились от русофобов, и так до времен Карла XII (глава Финляндии — этнический швед. — NEWS.ru)», — сказал Межевич в разговоре с NEWS.ru.

Как Стубб проявил себя как политик

По оценкам Воробьева, убежденный русофоб Стубб не является образцом идейного борца с несправедливостью. «Он в некотором смысле мелочен. Будучи президентом он протащил своего сына в стажеры Финского института международных отношений (FIIA) при парламенте страны», — сказал политолог.

Ради 21-летнего Оливера Стубба образовательная организация изменила требования к кандидатам. Президентского отпрыска «выбрали» из 59 претендентов, подававших заявку на стажировку. После громкого скандала FIIA пришлось серьезно потратиться на улучшение имиджа.

