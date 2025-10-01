Финский институт потратил тысячи евро из-за скандала с сыном Стубба Yle: консультации из-за скандала с сыном Стубба обошлись FIIA в €10 тыс.

Финский институт международных отношений (FIIA) осуществил значительные финансовые затраты на кризисные консультации в связи с резонансом вокруг трудоустройства сына президента Александра Стубба, сообщает телерадиовещатель Yle. Сумма, потраченная на услуги специалистов по управлению репутацией, превысила €10 тыс. (968 600 рублей).

Скандальная ситуация возникла в июне, когда Оливер Стубб получил позицию стажера в данном учреждении. По данным местных СМИ, в процессе отбора были изменены основные требования к кандидатам, что позволило сыну президента, обучающемуся в Великобритании, занять эту должность.

Консалтинговая компания Aina Advisors разработала для института комплекс мер по снижению репутационного ущерба. В пакет услуг вошли проведение двух стратегических встреч, формирование конкретных рекомендаций и подготовка специального документа с ответами на потенциальные вопросы.

Парламентский омбудсмен Финляндии начал проверку после поступления многочисленных жалоб на процедуру найма. Институт обязался предоставить детальный отчет о выборе стажера и соответствующие объяснения до середины октября.

