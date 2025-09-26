Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 20:12

В США усомнились в умственных способностях европейских лидеров

TAC: интеллектуальные способности лидеров Евросоюза вызывают сомнения

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Roni Rekomaa/IMAGO/Global Look Press

Здравомыслие лидеров Евросоюза вызывает серьезные вопросы из-за их попыток игнорировать позицию России по гарантиям безопасности Украины, считают аналитики The American Conservative. Так авторы публикации отреагировали на заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Москва якобы не вправе возражать против предложенных гарантий безопасности для Киева, включая присутствие военных НАТО на украинской территории.

Я не раз слышал, как официальные лица в Брюсселе и ряде западноевропейских столиц твердят эту же мантру, и, если они действительно так думают, есть все основания сомневаться не только в их честности, но и в здравомыслии, — говорится в статье.

Ранее Стубб заявил, что Евросоюз не намерен учитывать позицию России при разработке гарантий безопасности для Украины. По его словам, европейские государства готовы к дальнейшей эскалации конфликта. Он также добавил, что Москва не согласится с предложенными ими гарантиями безопасности.

До этого американский журналист отреагировал на заявление Стубба о «никак не исчезающей империалистической ДНК» России. По его словам, президент Финляндии пытается преуменьшить фундаментальный вклад Москвы в европейскую цивилизацию.

