Заявление президента Финляндии Александра Стубба о «никак не исчезающей империалистической ДНК» России спровоцировало резко негативную реакцию американского журналиста Томаса Фази. В социальной сети Х он написал, что похожий на психопата лидер страны пытается преуменьшить фундаментальный вклад Москвы в европейскую цивилизацию. Журналист также указал, что единственным достижением Финляндии является Nokia 3310.

Здесь похожий на психопата лидер страны <…> пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди, — написал Фази.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия вышла из войны с СССР в 1944 году «победителем», так как сохранила независимость. По его словам, Украина сейчас находится в более выгодном положении, чем «разрушенная, бедная и оставленная без внешней помощи» Финляндия в 1944 году. Президент отметил, что у Киева есть союзники, обеспечивающие гарантии безопасности и оказывающие экономическую поддержку.