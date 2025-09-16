Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 05:33

«Психопат»: в США резко ответили на слова Стубба о России

Журналист Фази: заявления Стуба о «русской ДНК» являются абсурдом

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о «никак не исчезающей империалистической ДНК» России спровоцировало резко негативную реакцию американского журналиста Томаса Фази. В социальной сети Х он написал, что похожий на психопата лидер страны пытается преуменьшить фундаментальный вклад Москвы в европейскую цивилизацию. Журналист также указал, что единственным достижением Финляндии является Nokia 3310.

Здесь похожий на психопата лидер страны <…> пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди, — написал Фази.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия вышла из войны с СССР в 1944 году «победителем», так как сохранила независимость. По его словам, Украина сейчас находится в более выгодном положении, чем «разрушенная, бедная и оставленная без внешней помощи» Финляндия в 1944 году. Президент отметил, что у Киева есть союзники, обеспечивающие гарантии безопасности и оказывающие экономическую поддержку.

Александер Стубб
Россия
Финляндия
заявления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский раскрыл условия принятия «трудных решений»
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.