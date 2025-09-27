Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 00:57

Захарова отказала Стуббу в праве фальсифицировать здравый смысл

Захарова: Стубб не имеет права фальсифицировать здравый смысл

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале заявила, что президент Финляндии Александер Стубб не имеет права на «очередную фальсификацию здравого смысла». Так дипломат отреагировала на выпады финского лидера в адрес России.

Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла. Если Стубб хочет поделиться своими мыслями по поводу международного права, то начинать он должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента, — рассудила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Стубб, который упомянул в своих высказываниях Израиль, игнорирует тот факт, что власти Израиля и Украины все эти годы «признавались друг другу в солидарности и оказывали поддержку».

Ранее Стубб сообщил, что Евросоюз не намерен учитывать позицию России при разработке гарантий безопасности для Украины. По его словам, европейские государства готовы к дальнейшей эскалации конфликта. Он также добавил, что Москва не согласится с предложенными ими гарантиями безопасности.

До этого американский журналист прокомментировал заявление Стубба о «никак не исчезающей империалистической ДНК» России. Он выразил уверенность, что президент Финляндии пытается преуменьшить фундаментальный вклад Москвы в европейскую цивилизацию.

Мария Захарова
Александр Стубб
Финляндия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.