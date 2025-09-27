Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале заявила, что президент Финляндии Александер Стубб не имеет права на «очередную фальсификацию здравого смысла». Так дипломат отреагировала на выпады финского лидера в адрес России.

Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла. Если Стубб хочет поделиться своими мыслями по поводу международного права, то начинать он должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента, — рассудила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Стубб, который упомянул в своих высказываниях Израиль, игнорирует тот факт, что власти Израиля и Украины все эти годы «признавались друг другу в солидарности и оказывали поддержку».

Ранее Стубб сообщил, что Евросоюз не намерен учитывать позицию России при разработке гарантий безопасности для Украины. По его словам, европейские государства готовы к дальнейшей эскалации конфликта. Он также добавил, что Москва не согласится с предложенными ими гарантиями безопасности.

До этого американский журналист прокомментировал заявление Стубба о «никак не исчезающей империалистической ДНК» России. Он выразил уверенность, что президент Финляндии пытается преуменьшить фундаментальный вклад Москвы в европейскую цивилизацию.