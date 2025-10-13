Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 15:35

В МИД оценили решение Латвии депортировать россиян

Захарова: требование Латвии к 841 россиянину покинуть страну является нацизмом

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Решение Латвии о депортации 841 россиянина, не подтвердивших знание государственного языка, является проявлением нацизма, заявила представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости. Граждане РФ были вынуждены выехать до 13 октября из-за невозможности подтвердить уровень владения латышским языком и несвоевременного предоставления документов о продлении вида на жительство.

Нацизм, — подчеркнула дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне, депортируемые из Латвии за незнание государственного языка, смогут вернуться на родину и обустроить свою жизнь в России.

Член комитета ГД по международным делам Виталий Милонов рассказал NEWS.ru, что всем русскоговорящим, кто будет принудительно выслан, оперативно предоставят размещение. По его словам, люди сами смогут выбрать место проживания в России.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подчеркнула, что высылка граждан России за незнание латышского языка стала массовым и беспрецедентным нарушением прав человека. По ее словам, люди подвергаются репрессиям исключительно по факту принадлежности к русской национальности.

Мария Захарова
МИД
россияне
Латвия
