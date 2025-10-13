В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии Песков: депортируемые из Латвии граждане РФ могут вернуться в Россию

Россияне, депортируемые из Латвии за незнание государственного языка, смогут вернуться на родину и обустроить свою жизнь в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал истечение срока на сдачу языкового экзамена, отведенного Ригой, передает ТАСС.

Если это граждане России, они могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что более 800 россиян до 13 октября будут принудительно выдворены из Латвии за несоблюдение миграционных норм. Директор по связям с общественностью УДГМ Мадара Пуке уточнила, что после этой даты их пребывание в республике станет незаконным. По последним данным, в Латвии проживают около 1,8 млн человек, из которых почти 40% — русскоязычные.

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что российские власти разработали меры для обустройства депортированных из Латвии россиян. По ее словам, таким гражданам помогут адаптироваться в стране. Она напомнила, что с 2006 года в РФ действует программа по содействию в переселении соотечественников из-за рубежа.