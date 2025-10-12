Российские власти разработали меры для обустройства 800 россиян, которых депортировали из Латвии за незнание латышского языка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, таким гражданам помогут адаптироваться на территории России.

МВД России совместно с органами власти федерального и регионального уровней разработан комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания, — отметила она.

Волк подчеркнула, что в России с 2006 года действует программа по содействию в переселении соотечественников из-за рубежа. Она напомнила, что ее участники имеют некоторые возможности и преференции.

Ранее стало известно, что более 800 россиян до 13 октября будут принудительно выдворены из Латвии за несоблюдение миграционных норм. Директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке уточнила, что после этой даты их пребывание в республике станет незаконным. По последним данным, в Латвии проживают около 1,8 млн человек, из которых почти 40% — русскоязычные.

До этого экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Прибалтики косвенно виноваты в начале спецоперации России на Украине. По ее словам, в 2021 году они саботировали попытку решить конфликт и наладить конструктивный диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.