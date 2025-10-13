Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 октября 2025 в 17:46

Медведев дал прогноз о войне после освобождения израильских заложников

Медведев: независимость Палестины положит конец войнам на Ближнем Востоке

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Войны на Ближнем Востоке будут продолжаться до тех пор, пока Палестина не обретет независимость, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В соцсети X он прокомментировал освобождение израильских заложников, приветствовав его. Медведев подчеркнул, что создание палестинского государства возможно только в соответствии с резолюциями ООН.

Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают, — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее ХАМАС освободило всех выживших израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня. Перемирие было заключено при посредничестве США. Тысячи людей, которые ждали на «площади заложников» в Тель-Авиве, обнимались и плакали.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил подарить президенту США Дональду Трампу подарок в связи с освобождением заложников и перемирия в Газе. Политик вручил американскому лидеру золотого голубя.

Дмитрий Медведев
Израиль
заложники
Палестина
