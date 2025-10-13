«Может кончиться плохо для всех»: Медведев о поставках Киеву Tomahawk Медведев: поставка Киеву Tomahawk может плохо закончиться для самого Трампа

Поставка Киеву Tomahawk может плохо закончиться для всех, включая самого президента США Дональда Трампа, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. По его словам, запуском этих ракет будет заниматься не Киев, а Вашингтон.

Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончиться». <...> Если «бизнес-миротворец» про Tomahawk, то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа, — написал Медведев.

Ранее политолог Дмитрий Родионов предположил, что заявление Трампа о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk является демонстрацией решительного настроя. Он подчеркнул, что подобные слова не стоит воспринимать как сигнал Москве или инструмент давления. По мнению эксперта, речь идет скорее о политическом жесте.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Трамп пытается шантажировать российского лидера Владимира Путина заявлениями о возможных поставках Tomahawk ВСУ. Он отметил, что не стоит идти на уступки, так как президент США начнет постоянно прибегать к подобной тактике.