13 октября 2025 в 10:19

«Обыкновенный шантаж»: депутат о намерении Трампа поставить Tomahawk ВСУ

Депутат Колесник: Трамп шантажирует Путина заявлениями о поставке Tomahawk ВСУ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пытается шантажировать российского лидера Владимира Путина заявлениями о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, подобные высказывания являются неприемлемым способом ведения диалога с главой российского государства.

Если вы, не дай бог, не сделаете что-то в интересах Трампа, то он поставит на Украину Tomahawk. Что это за разговор? С нашим президентом нельзя так разговаривать. Это не диалог лидеров государств, это обыкновенный шантаж. На него, на мой взгляд, поддаваться не надо ни в коем случае, потому что один раз поддашься и Трамп так и будет шантажировать дальше. У нас Владимир Владимирович [Путин] — человек крайне умный и опытный политик, он найдет, чем ответить на такие выпады, — высказался Колесник.

Ранее Трамп заявил, что если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут передать Киеву ракеты Tomahawk. По его словам, он, возможно, сообщит об этом Москве.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп пока не определился с поставками Киеву ракет Tomahawk. Он ожидает итогового решения лидера США, тем временем Киев «работает» над этим вопросом.

