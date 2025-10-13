Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 17:24

«Есть договоренность»: депутат объяснил решение ЕС о репарациях от Израиля

Депутат Чепа: Евросоюз не требует репарации от Израиля из-за двойных стандартов

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Европейский Союз не выдвигает требования о репарациях в адрес Израиля из-за политики двойных стандартов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, западные страны ввиду отсутствия законов руководствуются исключительно собственными интересами.

Всегда видели, насколько двойные стандарты присутствуют в политике коллективного Запада, насколько у них выборочно действует тот или иной закон, или они сами прописывают эти правила и действуют так, как выгодно им. В данном случае есть определенная договоренность с Израилем, и они не планируют выплачивать репарации за полностью уничтоженные города и поселки. В России они пытаются применить все к России, в том числе и то, что уничтожали сами, разрушали сами — во всем виновата Россия, — отметил Чепа.

Он подчеркнул, что в данном случае цели и задачи западных стран абсолютно ясны. По его словам, там отсутствует демократия и не действуют законы, все правила пишутся и продвигаются исключительно в интересах самого Запада.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2026 года Европейский Союз может начать работу над правовым механизмом, который позволит предоставлять Украине кредиты за счет замороженных российских активов. Этот вопрос может быть рассмотрен на предстоящем саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.

